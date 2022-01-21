تحذيرٌ شديدٌ لـ "الصحة المصرية": أيّ أعراض نزلة برد تُعد كورونا حتى يثبت العكس

أصدرت وزارة الصحة المصرية، بياناً يطلب مِن كل مَن يعاني مما يُعتقد أنها أعراض نزلة برد، أن يعد نفسه مصاباً بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

وشدّدت الوزارة، في أكثر من مناسبة، عن أنه من السهل الخلط بين الإصابة بكورونا والإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا، التي قال خالد عبدالغفار؛ القائم بعمل وزير الصحة، إنها تشهد "نشاطاً واضحاً" منذ أشهر.

وردّت منظمة الصحة العالمية على صفحة مكتبها الإقليمي في مصر على تويتر، على ما تناقله البعض من أن لقاحات كورونا تضعف المناعة، بمنشور يؤكّد أن اللقاحات تساعد الجسم وتحسّن كفاءة الجهاز المناعي.