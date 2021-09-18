"أزمة الغواصات".. واشنطن تأمل حل الخلاف مع باريس في الأمم المتحدة

بعد استدعاء فرنسا سفيرها بأمريكا على خلفية إلغاء أستراليا للصفقة الكبيرة

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن أملها فى مناقشة خلافها مع فرنسا بشأن اتفاقها الأمني مع أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي بيان نُشر على موقع تويتر، وصف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، أيضًا، فرنسا بأنها "شريك حيوي وأقدم حليف لنا" بعد أن أعلنت باريس عن استدعاء سفيرها من واشنطن.

وفي وقت سابق، الجمعة، عبرت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات قيمتها 40 مليار دولار.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، وفق سبوتنيك عربي: إن واشنطن تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن، وإنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.

واستدعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، سفيريها لدى أمريكا وأستراليا على خلفية إلغاء الأخيرة صفقة الغواصات مع الجانب الفرنسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان صدر اليوم: إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"؛ على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد أعلن الأربعاء من البيت الأبيض عن نيته فسخ عقد أبرمته أستراليا مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية واستبداله بآخر يقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وبرّر موريسون قراره بـ"تغير طبيعة احتياجات أستراليا العسكرية" التي تريد الاستحواذ على غواصات ذات دفع نووي بدلًا من الغواصات التقليدية.