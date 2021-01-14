"كورونا" المتحور على طاولة "الصحة العالمية" في اجتماع طارئ.. اليوم

السلالات الجديدة من الفيروس شديدة العدوى

تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس) اجتماعًا طارئًا من أجل دراسة السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وتبحث لجنة الطوارئ في المنظمة السلالات المتحورة من فيروس كورونا التي أحبرت سلطات دول العالم على تعزيز مكافحة وباء "كوفيد-19"، من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالت عودة ظهور الفيروس الصين، بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقًا، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها الخميس منذ مايو (أيار) الماضي.

والسلالات المتحورة من فيروس كورونا الجديد شديدة العدوى لا سيما البريطانية والجنوب أفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم، وقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها السلالات البريطانية المتحورة 50 بلدًا فيما السلالة الجنوب أفريقية موجودة في 20 بلدًا بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 02:51 PM

السلالات الجديدة من الفيروس شديدة العدوى

"كورونا" المتحور على طاولة "الصحة العالمية" في اجتماع طارئ.. اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس) اجتماعًا طارئًا من أجل دراسة السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وتبحث لجنة الطوارئ في المنظمة السلالات المتحورة من فيروس كورونا التي أحبرت سلطات دول العالم على تعزيز مكافحة وباء "كوفيد-19"، من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالت عودة ظهور الفيروس الصين، بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقًا، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها الخميس منذ مايو (أيار) الماضي.

والسلالات المتحورة من فيروس كورونا الجديد شديدة العدوى لا سيما البريطانية والجنوب أفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم، وقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها السلالات البريطانية المتحورة 50 بلدًا فيما السلالة الجنوب أفريقية موجودة في 20 بلدًا بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.

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