تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.