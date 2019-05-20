"القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة

تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم

أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية .

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20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 02:44 PM

تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم

"القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية .

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