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تشمل الحالة عدة محافظات بالمنطقة.. وتستمر حتى الثالثة من فجر الثلاثاء

"الأرصاد" تنبه الشرقية: أمطار غزيرة وتساقط برد ورياح مثيرة للأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط برد وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخبر والخفجي والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وبقيق وقرية العليا، وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.20 من مساء الاثنين وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء.