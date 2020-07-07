دعواتكم.. نجل "حميدان التركي" يتحدث عن فرصة أبيه الأقوى للإفراج

قال: يقف أمام لجنة الإفراج المشروط "البترول" اليوم بعد عام من التأجيل

يقف السجين السعودي حميدان التركي، اليوم، أمام لجنة الإفراج المشروط "البرول" وهي الفرصة الأقوى له لمغادرة السجن بعد عام من التأجيل.

وقال ابنه تركي التركي في تدوينة له: "بعد عام من التأجيل يقف اليوم والدي #حميدان_التركي أمام لجنة الإفراج المشروط (البرول)، والتي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته (8 سنوات إلى مدى الحياة)، دعواتكم له بالفرج وأن يعود إلينا سالمًا معافى".