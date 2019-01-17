أول نبتة صينية على القمر.. إنجاز مات بعد يوم واحد

تجربة استهدفت إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً

أكدت بكين، اليوم الخميس، أن بذرة القطن التي أعلن علماء صينيون نجاحهم في إنباتها على القمر قد ماتت بعد يوم واحد من هذا الإعلان.



ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر باحثون صينيون، أن البذرة التي حملت إلى القمر على متن المسبار الصيني "تشانغ آه -4، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.



وستتحلل النبتة الميتة داخل العلبة التي زرعت فيها، وبالتالي فإن بقاياها لن تشكل أي ضرر بيئي محتمل على القمر.



ويراهن علماء الفلك، في الوقت الحالي، على نجاح تجربة الزراعة على القمر، أملاً في إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً.



وأجرى المسبار الصيني "تشانغ آه -4" أول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر بعد هبوطه على الجانب البعيد منه في أوائل يناير.



وحمل المسبار "تشانغ آه -4" بذور القطن واللفت والبطاطس والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقًا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.





وتشمل مهام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي هبط على القمر في 3 يناير، المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة، من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.



وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل.