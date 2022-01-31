"الناشري" مستشاراً شرعياً بالمحكمة العامة بالقنفذة

حاصل على درجة الماجستير في الأنظمة

صدر قرار بتعيين فضيلة الشيخ أحمد بن محمد العبدالكريم الناشري كاتب عدل القوز سابقاً، مستشاراً شرعياً بالمحكمة العامة بالقنفذة.

ويعد الناشري من الكفاءات الوطنية المتميزة والحاصل على درجة الماجستير في الأنظمة من جامعة الملك خالد بأبها.

ولا يزال الشيخ الناشري يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، سائلين الله أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة والتبريكات لـ"الناشري" وأسرته على تعيينه كمستشار شرعي، متمنية له التوفيق والسداد وجعل ذلك عونًا له على طاعة الله سبحانه وخدمة الدين ثم المليك والوطن.