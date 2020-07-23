مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك في الاقتصاد يزداد انخفاضاً في يوليو

بلغ 60.9 نقطة ضمن نطاق التوقعات المتشائمة

كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم (الخميس)، عن أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض إلى 60.9 نقطة في يوليو (تموز) من 62.6 في الشهر السابق، ليزداد هبوطه في المنطقة السلبية، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويشير مستوى الثقة دون 100 نقطة إلى توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق مستوى 100 إلى التفاؤل.

وتسببت إجراءات تهدف لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في شبه توقف للاقتصاد ودفعت ثقة المستهلكين لمستوى قياسي منخفض عند 54.9 نقطة في أبريل (نيسان).