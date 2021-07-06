عند مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة.. 3 توصيات يجب أن تتبعها

أكد حساب "الصحة_937" ضرورة أن يتبع الفرد ثلاث توصيات في حال مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة، وذلك حفاظاً على صحته وصحة من حوله.



وفي معرض رده على استفسار أحد المغردين، قال الحساب: "حسب التوصيات الحالية، فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه، وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض".



مضيفًا أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام بشرط توفر نتيجة فحص مخبري: "يحجر المخالط لمدة (10 أيام) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".



وتابع: "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً، ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري".