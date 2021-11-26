بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.