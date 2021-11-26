بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 09:47 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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