تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي الحناكية والمهد لهذا اليوم السبت، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.