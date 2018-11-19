بمستشفى الطوال.. عملية جراحية دقيقة تنقذ مصابًا بطلق ناري في البطن

نزيف داخلي وتهتك كامل بالقولون النازل والأمعاء الدقيقة

نجح فريق طبي بمستشفى الطوال العام من إنقاذ مصاب عشريني، وذلك بإجراء عملية جراحية دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وعن تفاصيل الواقعة، فقد تم إحضار مصاب بطلق ناري لقسم الطوارئ بالمستشفى ومباشرة الحالة، حيث تبين وجود مدخل الطلق الناري من الجانب الأيسر من الحوض ومخرجه من تحت السرة مع بروز منديل البطن من مخرج الطلق.

وعلى الفور تم تحضير المريض لإجراء عملية استكشاف البطن، وأثناء إجراء العملية تبين وجود نزيف داخلي وتهتك كامل بالقولون النازل، وكذلك الأمعاء الدقيقة وتمت السيطرة على النزيف واستئصال وتوصيل للأمعاء وخرجت الحالة من غرفة العمليات في حالة استقرار تام.

وأكد أخصائي الجراحة الذي قام بإجراء العملية أنه قد تم نقل المريض لقسم التنويم بعد استقرار حالته، وذلك لتلقي علاج وعناية ما بعد العملية بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية ومتابعة الحالة وتحاليل الدم اليومية.