وثيقة سرية تكشف عزم الاتحاد الأوروبي إصلاح "الصحة العالمية"

تتضمن معالجة التمويل والشفافية

كشفت وثيقة سرية أعدتها الحكومة الألمانية بعد مناقشات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، أن التكتل سيعمل على إصلاح منظمة الصحة العالمية، لتكون أكثر شفافية بشأن كيفية إبلاغ الدول عن الأزمات الصحية الناشئة، بعد انتقادات لتعامل المنظمة مع الصين في البداية مع جائحة "كوفيد –19".

وتتضمن الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" خطط الاتحاد الأوروبي التي تمتد لأشهر لمعالجة أوجه القصور في منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتمويل والحوكمة والسلطات القانونية.

وتطالب الوثيقة المنظمة بتبني إجراءات من شأنها زيادة الشفافية بشأن الامتثال الوطني للوائح الصحية الدولية، ويتطلب ذلك من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تبادل المعلومات بسرعة حول حالات الطوارئ الصحية.

واتهمت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية، بأنها كانت قريبة جدًا من الصين في المرحلة الأولى من الوباء، عندما كانت بكين بطيئة في مشاركة المعلومات الهامة حول فيروس كورونا الجديد - الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان.