"الحقيل" يُطلق خدمة حجز الموعد إلكترونيًّا عبر منصة "بلدي".. وهذه أهدافها

الأمر يُسهم في تحقيق التحوّل الرقمي في النظام ويُرضي تطلُّعات القيادة

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال اجتماعه مع أمناء المناطق والمحافظات اليوم؛ خدمة "حجز موعد إلكتروني" بهدف تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة "بلدي" الإلكترونية؛ مما يسهم في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، ويمكّن المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر؛ الأمر يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.



وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن خدمة "حجز موعد إلكتروني" تُتيح للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة عبر خطوات مبسطة وميسرة، تبدأ بدخول المستفيد إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم تسجيل الدخول في "منصة بلدي" واختيار "خدمات بلدي" وعبر هذه النافذة يختار"حجز موعد" ثم يعبئ طالب الخدمة نموذج البيانات، ويختار إرسال الطلب، ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية؛ مما يسهم في إنجاز معاملة المستفيد وإنهائها بسرعة ودقة عالية، مضيفة أن خدمة حجز موعد إلكتروني تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرَّة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.