إسطبل الأمير فيصل بن خالد يخطف كأس الاتحاد الأوروبي للفروسية

عقب فوز "قريت سكوت" بالمركز الأول للشوط الحادي عشر (الأخير)

توَّج خالد العشري، مشرف العلاقات العامة والمراسم بنادي سباقات الخيل، إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس الاتحاد الأوروبي عقب فوز الجواد "قريت سكوت" بالمركز الأول للشوط الحادي عشر (الأخير) في حفل سباق الفروسية رقم 54 الذي أُقيم أمس السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.



وفي بقية الأشواط حققت الفرس "رضوم" لأبناء هيف بن محمد بن عبود القحطاني المركز الأول للشوط الأول، وفاز الجواد "مهياف" لأبناء محمد خالد الحرابي بالمركز الأول للشوط الثاني، وفازت الفرسة "إضافة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول للشوط الثالث، وحقق الجواد "الورى" لأحمد علي القاضي المركز الأول للشوط الرابع، وفاز الجواد "حافظك الله" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركز الأول للشوط الخامس.



واستمرت الإثارة في الشوط السادس؛ إذ حقق الجواد "كومشتنر وي" المركز الأول للشوط السادس، وفاز الجواد "ديريفو" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركز الأول للشوط السابع، وفي الشوط الثامن حقق "سهم المغترة" لأبناء علي شهاب الشهاب المركز الأول، وفي الشوط التاسع فاز الجواد "الضرس" لمنيف عبدالله المنيف المركز الأول، وحقق الجواد "بطاش الخالدية" لإسطبل الخالدية المركز الأول للشوط العاشر.