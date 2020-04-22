"كورونا" أصاب 3.083 تركيًّا خلال 24 ساعة

تسجيل 117 وفاة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الأربعاء أن تركيا سجّلت 3083 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّن أنه جرى تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما أدى إلى رفع إجمالي الوفيات إلى 2376.

وأضاف بأن عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 98674 حالة، وهو أعلى رقم في أي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.