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ذووه عبّروا عن بالغ اعتزازهم باستشهاده وهو يذود عن حياض الوطن وترابه

بالصور .. الطائف تودع "القرشي" شهيد ميادين الشرف بالحد الجنوبي

شيّع عدد من ضباط القوات البرية، يتقدمهم أُسرته وذووه بالدرجة الأولى، اليوم جثمان شهيد الواجب والوطن، الرقيب "عطاالله بن عبدالله معيش القرشي"، أحد منسوبي القوات البرية والذي كان قد استشهد في الحد الجنوبي أمس وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميادين الفخر والعز والشهامة.



وقد أديت الصلاة بعد ظهر اليوم على الشهيد "القرشي" ودفنه بمسقط رأسه بمقبرة القرشيات شمالي الطائف بعد وصول جثمانه إليها فجرًا.



من جانبهم عبّر ذوو الشهيد وعلى رأسهم شقيقه "عبدالرحمن"، وأحد أقاربه "خلف بن سهيل القرشي" عن بالغ اعتزازهم باستشهاد "القرشي" في ميادين الشرف والفخر وهو يذود ويدافع عن حياض هذا الوطن الغالي، مؤكدين فخرهم وفخر الجميع به، وأنهم وما يملكون فداءً للوطن.