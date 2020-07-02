"رفد" كان هنا.. كمامات ومعقمات توزّع على زوار منتزه الردف بالطائف

مبادرة تنفذها أمانة المحافظة.. و"الثبيتي": لتأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل "فريق رفد التطوعي"، مبادرة توزيع كمامات وقفازات ومعقمات لزوار منتزه الردف لمدة يومين.

وأوضحت رئيس فريق رفد التطوعي "مها بنت سعود الثبيتي" لـ"سبق"، أن تلك المبادرة تأتي ضمن برنامج الأمانة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنتزهات والحدائق، وتأكيد الالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة.