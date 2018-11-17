"أخضر السلة" يقلب التوقعات ويحقق لقباً غاب 21 عاماً .. كأس العرب سعودي

رغم فترة الإعداد القصيرة ظفر بإنجاز كبير

واصلت الرياضة السعودية النقلة النوعية التي تشهدها بقيادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، حيث ظفر منتخب السلة بكأس العرب.

وعكس جميع التوقعات التي كانت ترشح مصر لتحقيق البطولة العربية 23 لكرة السلة كونها مستضيفة البطولة وأحد أبرز المنتخبات الأفريقية والعريقة في هذه اللعبة، وكانت ثاني الترشحات تنصب لصالح عمالقة المنتخب الجزائري كونه أحد المنتخبات الأفريقية القوية.

ورغم أن فترة الإعداد قصيرة حيث اكتفى المنتخب بمعسكر داخلي قصير في جدة استمر لمدة (6) أيام تحت إشراف المدرب الوطني علي السنحاني وخلدون المولد وإشراف العميد مصطفي القبلي وإداريًا ناجي الصقر.

وتم اختيار 12 لاعباً لخوض منافسات البطولة: مرزوق المولد – خالد عبدالجبار -نايف الثعلبي (الأهلي) مصعب قاضي (الأنصار)، عبدالرحمن فلاتة (الوحدة) مثني المرواني – محمد المرواني (الاتحاد)، فهد السالك – ناصر أبوجلاس- أحمد المختار (أحد) محمد السويلم (الهلال) أيوب الهوساوي (النصر).

ولعب المنتخب مباراة ودية واحدة مع نادي الاتحاد ثم غادر المنتخب إلى القاهرة .

مشوار الأخضر

لم يكن مشوار الأخضر سهلاً في البطولة خاصة أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة قوية، ورغم تعثر المنتخب في البداية وخسارته أمام البحرين في أولى مباريات البطولة 75/68 وخسر ثاني مبارياتة أمام الجزائر 90/،85 وكانت البداية لنغمة الانتصارات أمام الإمارات والفوز 65/79 ويواجه مستضيف البطولة منتخب مصر ويخسر 74/58، ويحل رابعاً في الترتيب ويلتقي مرة أخرى مع مصر ويفوز 69/70 ويقلب جميع التوقعات التي كانت ترشح المنتخب المصري الذي يستعد لتصفيات كأس العالم وينتظر أن يواجه تونس والكاميرون وأنجولا في التصفيات ويمتلك خمسة لاعبين أطوالهم فوق 2.10 م، ويتأهل لنهائي ويواجه الجزائر وينجح في تحقيق الفوز 80/85 ويحقق البطولة العربية بعد غياب 21 عاماً، وبالتحديد من الدورة العربية التي أقيمت في بيروت عام 1997 .

الإنجاز في عيون الأبطال

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهنئة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تحقيق البطولة والتي تعد تحضيرًا للمنتخب لتصفيات النهائية الآسيوية، وقدم المسعد شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والإداري على الجهد والعمل والذي أثمر عن تحقيق البطولة.

من جانبه ثمن المشرف على المنتخب العميد مصطفي القبلي دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد قبل وأثناء البطولة، وأشاد بالجهاز الفني بقيادة المدرب علي السنحاني ومساعده خلدون المولد، وقدم الشكر للاعبين الذين كانوا في الموعد وتحقيق هذا اللقب.

وقال مدرب المنتخب السعودي الوطني علي السنحاني إن البطولة صعبة ولم تكن سهلة خاصة أن الظروف التي واجهت المنتخب صعبة جداً، منها الإصابات التي أثرت على المنتخب، لكن الحمد لله تغلبنا على جميع الظروف وحققنا البطولة.

بدوره قال قائد الفريق أيوب هوساوي: "منتخبنا حقق البطولة بكل جدارة واستحقاق رغم البداية المتعثرة في بداية البطولة، لكن استطعنا والحمد لله العودة والفوز في جميع المباريات رغم قوة المنافسة، وهذه البطولة تمثل عودة لإنجازات السلة السعودية إن شاء الله .

إشادة عربية

أكد اللواء إسماعيل القرقاوي أن المنتخب السعودي استحق اللقب عن جدارة، مشيرًا إلى أن أداء الفريق تطور من مباراة إلى أخرى حتى وصل إلى القمة في النهائي بفضل التخطيط السليم متمنيًا للفريق الوصول إلى نهائيات آسيا.

بدوره أشاد رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي الدكتور مجدي أبو فريخة بمستوى المنتخب السعودي الذي استحق اللقب بجدارة وقدم مستوى رائعاً ومميزاً، وكان رقماً صعباً في البطولة، وقال إن البطولة كانت قوية وصعبة، لكن المنتخب السعودي تصاعد مستواه من مباراة إلى أخرى ونجح في تتويج نفسه للبطولة، وقدم التهنئة لرئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد وللجهاز الفني والإداري واللاعبين .

وامتدح رئيس الاتحاد العماني وعضو الاتحاد العربي فريد الزدجالي المنتخب السعودي، وقال إن المنتخب السعودي حقق البطولة بكل جدارة بعد فوزه على أقوى المنتخبات الأفريقية مصر والجزائر، وهو منتخب واعد ومعظم اللاعبين صغار في السن، وأتوقع أن يكون له مستقبل واعد وحضور قوي في التصفيات النهائية في البطولة الآسيوية.