"باسودان" تبين جهود المملكة في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي

جامعة طيبة تنظم لقاءً عن جهود المملكة في تعزيز النزاهة

بيّنت وكيلة كلية إدارة الأعمال رئيسة قسم المحاسبة بجامعة طيبة الدكتورة ميساء باسودان، جهود المملكة في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي؛ حيث دعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القطاعات الحكومية والخاصة لمكافحة الفساد في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والحفاظ على المال العام.

ونوّهت "باسودان" إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة بشأن مكافحة الفساد؛ ومنها إصدار تشريعات خاصة لمكافحة الفساد، وبناء استراتيجيات متعلقة بمكافحة الفساد، وضمّ بعض الجهات الأمنية والقانونية والقضائية.

جاء ذلك بعد رعاية رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، لقاءً بعنوان "جهود المملكة في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد" اليوم في قاعة المؤتمرات بحضور الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفساد.

وتحدثت الدكتورة "باسودان" في اللقاء عن مفهوم مكافحة الفساد وأنواع وأشكال الفساد بشقيه الإداري والمالي، مؤكدة أن انتشار الفساد يؤثر على الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص مما يؤدي إلى البطء في الإنتاجية والتقدم؛ لكون الاستثمار أحد مستهدفات رؤية 2030.

وأفادت "باسودان" بأن المملكة قامت على المستوى الدولي بعقد اتفاقيات ومؤتمرات دولية، مشيرة إلى البيان الختامي في قمة مجموعة العشرين أثناء ترأس المملكة للمجموعة، قدمت المملكة مبادرة تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز العلاقات بين الدول لمكافحة الفساد، وتبادل المعلومات، وتدريب الكوادر البشرية.