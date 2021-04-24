مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC

يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في تحقيق إنجازٍ جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المستشفى، وذلك بحصوله على شهادتَي التميُّز لمركز جراحات النساء والولادة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز (SRC)، التي تعد إحدى أفضل الجهات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية بمجال الرعاية الطبية الجراحية عالمياً.

ذكر ذلك أكرم العجمي؛ المدير التنفيذي للمستشفى، الذي قال: إننا فخورون في مستشفى الخُبر بالحصول على تلك الاعتمادات الجديدة، موضحاً أن منح المستشفى هاتين الشهادتين يُعد تتويجاً حقيقياً لالتزام المستشفى بتحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة، وتطبيق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المدعومة بأحدث التجهيزات والأطقم الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً.

وقال العجمي؛ إنه تمّ إجراء عملية تقييم شاملة من جانب أعضاء المنظمة (SRC) ومراجعة كافة البرامج الطبية المتعلقة بجراحات النساء والولادة وعمليات المناظير التي يتم إجراؤها بالمستشفى، إضافة إلى برامج التدريب المخصّصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية.

من جهته، قال الدكتور سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بالمستشفى، إن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تولي معايير الجودة اهتماماً بالغاً من خلال إدارة الجودة بالمجموعة، التي تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يمثل نقله نوعية في الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية؛ لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتدشينه أحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية، الأمر الذي أهّل هذا المستشفى الرقمي للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.