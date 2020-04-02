أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعًا طفيفًا

مزيج قياسي برنت بـ26.23 دولارًا للبرميل

كشفت بيانات التداول، صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا في أسعار النفط؛ متأثرًا بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.

وبحسب بيانات التداول، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 6.02%، إلى 26.23 دولارًا للبرميل الواحد.

ووفق "سبوتنك"، ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بنسبة 4.87% لتصل إلى 21.30 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

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02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:23 AM

مزيج قياسي برنت بـ26.23 دولارًا للبرميل

أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعًا طفيفًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت بيانات التداول، صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا في أسعار النفط؛ متأثرًا بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.

وبحسب بيانات التداول، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 6.02%، إلى 26.23 دولارًا للبرميل الواحد.

ووفق "سبوتنك"، ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بنسبة 4.87% لتصل إلى 21.30 دولارًا للبرميل.

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