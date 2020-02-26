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"الباحص" لـ"سبق": اليوم الدراسي تم بشكل طبيعي.. ولم يكن هناك مبرر للتعليق

"تعليم الشرقية": لم نعلق الدراسة.. واتخذنا الخطوات الاحترازية كافة للحالة الجوية

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اتخذت الخطوات الاحترازية كافة، وعملت على المتابعة الدقيقة للتقارير كافة التي رصدت الحالة الجوية بالأمس.

وتفصيلاً، قال "الباحص" إنه بتنسيق مع الإدارات المعنية لم تصل الحالة الجوية لدرجة يتم فيها تعليق الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية؛ إذ سار اليوم الدراسي اليوم الأربعاء بشكل طبيعي جدًّا، ولم يكن هناك مبررات لعملية التعليق.

وأكد الباحص أن سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.