إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء

لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور ‎المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".

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16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 05:22 PM

لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة

إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء

ذياب الشمري

الرياض

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور ‎المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".

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