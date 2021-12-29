خدمات جديدة ودقيقة في مجال العيون بمجمع الملك فيصل بالطائف

بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتحقيق التكامل بأحدث الأجهزة والمعدات

أدخل مجمع الملك فيصل بالطائف خدمات تخصصية دقيقة في مجال "العيون"؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أن الخدمات في تخصص الجراحات التقويمية، تشمل: الأورام السطحية، وعمليات القنوات الدمعية التي تُعتبر من التخصصات النادرة؛ لافتًا إلى أن الخدمات الجديدة ستسهم في التكامل داخل مركز العيون، وتطوير مستوى الخدمات المتنوعة.

وقال "الحميدان": نجح المركز في أولى العمليات من هذا النوع لمرضى يعانون من أمراض وأورام الجفون الخلقية والمكتسبة لكل الفئات العمرية، ومرضى انسداد القنوات الدمعية، والتهاب الكيس الدمعي الحاد والمزمن، كما تم إجراء حالة تفريغ لكامل محتويات العين بسبب التهاب مزمن أدى لفقدان وظيفة العين.

تجدر الإشارة إلى أن مركز العيون بالمجمع، جُهّز بأحدث التجهيزات المتطورة، كما يضم كوادر بشرية على مستوى عالٍ من المهنية في تخصصات مختلفة؛ مما ساهم في الارتقاء بما يقدم من خدمات للمستفيدين من المرضى في المجالات المتعددة، ونجح المركز في وقت سابق في تفعيل خاصية التطبيب عن بُعد -الأولى من نوعها بالمملكة- عن طريق توزيع كاميرات تصوير الشبكية عالية الدقة على المراكز الصحية الأولية؛ بحيث يتم تصوير شبكية مرضى السكري عن طريق الممارس الصحي بالمركز الصحي، وإحالتها بالنظام إلى مركز قراءة الصور بالقسم لقراءتها وتفنيدها حسب الحالة.