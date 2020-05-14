"الطائف الخيرية" تطلق مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" تقديرًا لجهودهم في مكافحة كورونا

"الزهراني": ما نقوم به أقل واجب تجاه مَن ضحوا بأرواحهم من أجل أرواح تعيش

أطلقت جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" في مجمع الملك فيصل الطبي بالمحافظة، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة بالمجمع محمد عبيد الله السواط.

وتأتي المبادرة استشعارًا للدور الكبير الذي يقوم به أبطال الصحة بمختلف فئاتهم من الأطباء، والممرضين، والممارسين الصحيين، والموظفين، والعمال، وحراس الأمن، في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ورعاية المصابين بالفيروس.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سعيد الزهراني، إن ما نقوم به اليوم هو أقل واجب لمسة وفاء لمن ضحوا بأرواحهم من أجل أرواح تعيش، أو تستعيد عافيتها من هذا المرض، الذي يتكاتف العالم أجمع لمحاربته.

وأضاف "الزهراني": نحن إذ نقوم بهذا العمل نود إرسال رسالة لمنسوبي الصحة، مفادها: «نحن معكم، وندعمكم، وندعو لكم». فعظيمة هي جهودهم، وعظيم هو التطوع، والأعظم من ذلك هو الخير الذي يُعطى من المعاقين لمنسوبي الصحة.

ومن جهتهم، أكد عدد من منسوبي مجمع الملك فيصل أن "صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض في أعيننا، وفي أعين حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، القيادة التي تبذل كل شيء من أجل صحة الإنسان. وما نحن إلا جزء من هذه المنظومة".

وأضافوا: نشيد بمبادرة منسوبي جمعية الطائف الخيرية؛ فشكرًا لهم على هذه المبادرة وهذه اللفتة الرائعة.. هكذا لا بد أن نكون لكي نرتقي بمجتمعنا، ونحقق أهداف الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التضامن والتكاتف والرقي بالإنسان والمكان.