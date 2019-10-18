مسيرة بوليفارد تخطف الأنظار.. ألعاب نارية ونافورة راقصة وحضور قياسي

إشادات واسعة وتعليقات إيجابية على نجاح الافتتاح

انطلق موسم الرياض بمسيرة بوليفارد الكرنفالية وبمشاركة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي، والألعاب النارية، والنافورة الراقصة العملاقة الأطول في المنطقة، وبحضور نحو 600 ألف زائر، بزيادة 10 أضعاف عن الطاقة الاستيعابية.

وتوالت ردود أفعال المواطنين والمواطنات الإيجابية على "تويتر" على البداية الناجحة غير المسبوقة في قطاع الترفيه على مستوى المملكة، وشاركوا الصور ومقاطع الفيديو من قلب الحدث، معبّرين عن سعادتهم الغامرة بالنقلة النوعية التي تعيشها المملكة على مستوى الترفيه، مشيدين كذلك بتنوع الفعاليات.

وكتب المغرد "عبدالإله" معلقًا على مقطع فيديو للألعاب النارية المبهرة التي زيّنت برج الفيصلية وغيره من أبراج الرياض، قائلاً: "كنا نرى مثل هذه المشاهد على أبراج دول الجوار والدول الأخرى، والآن الحلم يتحقق في موسم الرياض".

وكتب "فيصل" معبرًا عن سعادته بما رآه: "اليوم مع بداية موسم الرياض ألعاب نارية في كل مكان، وهذا برج الفيصلية ينير الرياض بالفرح والبهجة. اليوم ما أقدر أقول إلا أنه عيد".

وشاركت "ريما" إحدى الصور المبهرة من الافتتاح، قائلة: "في موسم الرياض الواحد ما يلحق على الفعاليات من كثرها ما شاء الله، متخيلين افتتاح البوليفارد وفي مسيرة وفي ألعاب نارية على أكثر من منطقة".

فيما كتب "حسن الناقور" مشيدًا بالعمل الكبير لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: "ما أرق الرياض وأجملها، هنا المملكة. شكرًا تركي آل الشيخ لهذا الجمال والسعادة على وجوه الجميع، عمل يستحق كلمة شكرًا، وما قصرت يا أبو ناصر متابعة شخصية، وعمل ليل نهار لإسعاد الناس".

وأشاد المطرب الإماراتي "حسين الجسمي" بنجاح الافتتاح بقوله: "افتتاح مشرّف واحترافية عالمية".