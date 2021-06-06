‏الولايات المتحدة تسجل ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,166,506 والوفيات ‏‎593,961‎‏ شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ‏‎33,166,506‎‏، فيما ‏بلغ مجموع الوفيات ‏‎593,961‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 01:34 AM

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,166,506 والوفيات ‏‎593,961‎‏ شخصًا

‏الولايات المتحدة تسجل ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ‏‎33,166,506‎‏، فيما ‏بلغ مجموع الوفيات ‏‎593,961‎‏.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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