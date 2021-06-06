‏الولايات المتحدة تسجل ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,166,506 والوفيات ‏‎593,961‎‏ شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ‏‎33,166,506‎‏، فيما ‏بلغ مجموع الوفيات ‏‎593,961‎‏.‏