سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33,166,506، فيما بلغ مجموع الوفيات 593,961.
إجمالي الإصابات بلغ 33,166,506 والوفيات 593,961 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33,166,506، فيما بلغ مجموع الوفيات 593,961.