هكذا هو حال طلاب مخططات جنوب مكة مع شبكات الاتصالات!

السكان طالبوا مسؤولي هيئة الاتصالات بالوقوف على معاناتهم بشكل عاجل وإيجاد حلول جذرية

يعاني سكان مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة "8، 7، 6، 5" من تدني مستوى شبكات الاتصالات؛ ما جعلهم يلجؤون إلى الخروج من منازلهم للبحث عن خدمة الإنترنت حتى يتلقى أبناؤهم في المرحلة الابتدائية تعليمهم عن بُعد.

وقال السكان إن خدمة الاتصالات والإنترنت معدومة تمامًا، خاصة في أجزاء من المخططات الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل، وبمحاذاة مدينة السيارات بالعكيشية. لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الخروج من منازلهم عندما يحين وقت الدخول في منصة مدرستي لطلاب المرحلة الابتدائية للبحث عن إنترنت سريع، يُمكِّن أبناءهم من مواصلة تعليمهم في ظل الدراسة عن بُعد.

وأبدى السكان استغرابهم من تجاهُل شركات الاتصالات مطالبهم المستمرة منذ سنوات، مؤكدين أن أجزاء من المخططات خارجة عن تغطيات الإنترنت، فضلاً عن افتقارها لخدمة الاتصال من الأصل.

وطالب السكان المسؤولين في هيئة الاتصالات بالوقوف على معاناتهم بشكل عاجل، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لوضع حد لمشكلة الاتصالات والإنترنت في تلك المخططات التي تعاني ولكن دون جدوى.