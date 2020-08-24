مدرب الأخضر يشاهد مباراة الاتفاق والرائد .. ومساعدوه يتابعون باقي مباريات اليوم

شهدت مواجهة الاتفاق وضيفه الرائد وجود المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي إيرڤي رينارد رفقة مدير المنتخب حسين الصادق ومساعده لورينت بونادي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما تابع مساعدا المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي الأول فيليب سينس وسفيان خياري مباراة الشباب ونظيره أبها والتي أقيمت على ملعب نادي الشباب ضمن منافسات الجولة ذاتها .

في حين وجد محمد أمين مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحضور مباراة الاتحاد وضيفه الفيحاء.