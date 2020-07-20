"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني

بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي.



وجرى خلال المحادثة، التي تأتي ضمن زيارة افتراضية أجراها كليفرلي إلى المملكة، مناقشة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في إطار أولويات الشراكة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030.



كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قمة مجموعة العشرين وقمة مؤتمر المناخ 26.