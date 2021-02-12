"جوجل" تطلق تحديثات استثنائية لعشّاق الفيديوهات

بعد إضافة تحديثات وأدوات جديدة لتطبيقها

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية عدداً من التحديثات التي وصفت بـ"الاستثنائية"، لعشاق مقاطع الفيديو المتنوعة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل فوتوز" للصور، طرح رسمياً تحديثاً جديداً يضيف عدداً كبيراً من المهام لـ"محرر الفيديو" داخل التطبيق.

وأشارت إلى أن ذلك التحديث يؤكد التسريبات السابقة بإجراء جوجل تحديثات في خيارات تعديل الفيديو، بإضافة عدد كبير من الأدوات الجديدة.

وتتضمن تلك الأدوات الجديدة التي أضافتها "جوجل" لتطبيقها للصور، خيارات جديدة للقص وتغيير المنظور، وعدداً من التعديلات الدقيقة مثل السطوع والتباين والتشبع والدفء، علاوة على إضافتها عدداً من المرشحات المدمجة.

وفي السابق، وكان "محرر الفيديو" في تطبيق جوجل يسمح فقط بقص طول الفيديو، وتدوير المحتوى الخاص بالمستخدم.

كما منحت "جوجل" أيضاً المشتركين في خدمة "جوجل وان" خيارات إضافية لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، والتي كانت حصرية حتى وقت قريب لأصحاب هواتف "بيكسل"، التي تتضمن خواص للتعلم الآلي لتعتيم الخلفيات وإضافة الإضاءة على الوجوه في الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة.



ولكن للحصول على تلك الخيارات ينبغي أن تكون الهواتف أو الحواسيب اللوحية التي يمتلكها مستخدم "جوجل فوتوز" تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 8" وبها ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 جيجابايت على الأقل.