بجميع المناطق.. ضبط 1792 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

"الداخلية" تشدد على الجميع بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، 1792 مخالفة، وذلك للفترة من 8 حتى 14/ 5/ 1443هـ.

وسجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ734 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ466، ومنطقة مكة المكرمة345، تلتها منطقة الباحة67، ثم حائل بـ57، والشرقية بـ53، ومنطقة تبوك بـ37، ومنطقة الجوف بـ24، ومنطقة نجران بـ5 مخالفات، ومنطقة القصيم بـ3 مخالفات، ومنطقة عسير بـ1 مخالفة، ومنطقة جازان بـ0، ومنطقة الحدود الشمالية بـ0.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.