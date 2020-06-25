سيارتا GS5 وGN6 من "GAC MOTOR" تخطفان الأنظار في المملكة عبر "حدث افتراضي"

جيل جديد من السيارات متعددة الأغراض بتجهيز رياضي SUV يصيغ تجارب القيادة من جديد

عبدالملك سرور: أطلقت شركة GAC MOTOR من المملكة العربية السعودية، سيارتي GS5 وGN6 المطورة والمحسنة بالكامل في حدث افتراضي عالمي وصف بالاستثنائي، وبث مباشر عبر منصة YouTube وعدد آخر من منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المعزز والبديل.

وأكدت GAC MOTOR أن الجيل الجديد من سيارة GS5 المنتمية إلى فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي SUV ستتوفر بنسختين، كما ستتوفر سيارة GN6 بنسختين أيضًا.

وصرحت الشركة بأن كلا الموديلين قد خضعا لاختبارات توطين صارمة لضمان تلبية التطلعات المتنوعة للمستهلك المحلي، فيما تأمل عبر تلك السياسات التفضيلية أن تعزز تجارب سائقي GS5 وGN6.

جيل جديد من السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي SUV

ويأتي إطلاق سيارة GS5 استجابة للبيئة المناخية الفريدة والتضاريس الصحراوية القاسية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم GAC MOTOR عبر الجيل الجديد من سيارة GS5 المعاد تصميمها بالكامل خصائص فريدة ومتنوعة لتلبية احتياجات السفر اليومية للسكان المحليين مع الأخذ في الاعتبار معايير الحماية والفعالية للمستخدمين.

وتحمل GS5 الكثير من الإمكانات المميزة، من ضمنها فخامة التصميم الخارجي الأنيق والذي يعكس الضوء عند الحركة، ويجسد معنى التوازن المثالي بين الجودة والقوة.

ومع الجيل الثالث من محركات TI Power، تنطلق GS5 بقوة 166 حصانًا مع عزم دوران 265 نيوتن/ متر فضلاً عن أحدث جيل من نواقل الحركة الأوتوماتيكي ذات الـ 6 سرعات Aisin والمعروف بقوته، وقدراته على توفير الطاقة، وأداء صديق للبيئة.

ويستخدم الجيل الأحدث من GS5 هيكلاً قاعديًا مضبوطًا على أقصر مسافة كبح تبلغ 34.77 مترًا، مقارنة بسيارة رياضية من المستوى نفسه.

وعن تجربة قيادتها، فإن الـ GS5 لا تمد مستخدمها فقط بتجربة قيادة حصرية تغمرها الإثارة، بل تأخذ حواسه إلى آفاق جديدة مليئة بالتناغم والرفاهية لضمان تجربة فائقة.

إمكانات غير محدودة تثري فئة سيارات متعددة الأغراض MPV

صممت GN6 خصيصًا لتلبي تطلعات العائلات المتنامية، والتي تتطلع إلى رعاية أسرهم والاستمتاع بالحياة على أفضل نحو، ليروا فيها شريكًا كامل الأوصاف، فقد حلت ابتكارات GN6 في الكثير من جوانب النسخة الجديدة، حيث تأتي بمظهرها الجريء، ومساحاتها الداخلية الواسعة والمرنة القابلة للتغير، فضلاً عن قدراتها التكنولوجية المتكاملة الذكية لتوفر تجربة قيادة كاملة المواصفات.

وللاستمتاع بتجارب غير محدودة، توفر GN6 مساحة كبيرة للغاية، مع مراعاة متطلبات المساحة لركاب الصف الثاني والثالث، فضلاً عن سهولة الحركة عبر تهيئة ممر عريض للغاية تبلغ مساحته 190 ملم لسهولة الوصول. كما يوجد صندوق كبير بسعة 1100 لتر من أجل تلبية احتياجات السفر لمسافات طويلة.

وتحت مظهرها الساحر، تم دعم GN6 بإطار آمن يتمتع بأعلى معايير الأمان. واستطاعت GN6 اجتياز اختبار معيار الخمس نجوم الصارم 2018C-NCAP. كما يغطي جسم السيارة فولاذًا عالي القوة بنسبة تصل إلى 95 ٪ من السيارة.

وجهزت السيارة أيضًا بست وسائد هوائية، وأحزمة أمان أحادية المقعد مع مشبك حزام أمن مما يجعل GN6 واحدة من أكثر المركبات أمانًا على الطريق.

إثراء رحلة الاختيار من خلال الجودة الفائقة

تصنف المملكة على أنها أكبر شريك اقتصادي وتجاري للصين في الشرق الأوسط وأكبر سوق لاستيراد السيارات في الشرق الأوسط.

ومنذ دخولها سوق الشرق الأوسط في سبتمبر 2013، أصبحت GAC MOTOR واحدة من العلامات التجارية الصينية الأكثر شعبية بين المستهلكين في الشرق الأوسط، خصوصًا مع إدخالها لمعايير جودة وقوة استثنائية.

وتأمل الشركة مع إطلاق GS5 وGN6 في سوق المملكة إلى بناء جسر ورابط لشعبي الصين والمملكة لتعميق التعاون والبحث عن فرص تجارية من خلال منتجات السيارات عالية الجودة والخدمات ذات المستوى العالمي. كما وضعت حجر الأساس للمزيد من النماذج مستقبلية أحدث سعيًا لإثراء خيارات المستهلكين السعوديين.

ومع دخول النسخ الجديدة من GS5 وGN6 إلى السوق السعودية، توسع GAC MOTOR الخيارات أمام المستهلك السعودي من خلال سيارات عالية الجودة، يدعمها مستوى عالٍ من خدمات عملاء.

وتنتشر فروع الشركة في 26 دولة متوزعة ضمن خمسة أقاليم رئيسة حول العالم. وفي نظرتها المستقبلية، تؤمن GAC MOTOR بمسار تطوير "التقدم المزدوج المسار والتغطية العالمية"، بهدف تأسيس علامة تجارية عالمية مدعومة من مؤسسة عالمية، فضلاً عن إنشاء صورة علامة تجارية صينية ذات تأثير عالمي، يعكس مفهوم إنشاء حياة متنقل استثنائي للمستهلكين حول العالم.