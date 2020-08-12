بشار الأسد يصاب بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم

اضطره إلى قطع كلمته أمام البرلمان

ذكر التلفزيون الرسمي للنظام السوري، اليوم (الأربعاء)، أن بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وأشار التلفزيون إلى أن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر، ستذاع بالكامل في المساء، وفقاً لـ"رويترز".