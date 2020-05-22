أمير الرياض ينوه بجهود مبادرة تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن

اطمأن على سير العمل الذي يقومون به في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بكورونا

نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم, بجهود مبادرة جمعية ذوي شهداء الواجب تحت عنوان "من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب", في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن أثناء قيامهم بالعمل الميداني في مدينة الرياض.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض برئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس، أثناء مشاركة أعضاء الجمعية في تقديم وجبة الإفطار لرجال الأمن بساحات قصر الحكم.

كما اطمأن الأمير فيصل بن بندر في اتصال هاتفي بقائد قوة قصر الحكم العقيد منصور بن عبدالعزيز الشلهوب، على سير العمل الذي يقوم به رجال الأمن في تنفيذ القرارات والإجراءات الأمنية المتعلقة بجائحة كورونا في قصر الحكم.

من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس؛ أن المبادرة تعبر عن التقدير والامتنان لأدوار رجال الأمن الجليلة ومشاركتهم بتقديم وجبة الإفطار خلال أعمالهم الميدانية في جائحة كورونا.