"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 359006 حالات ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6368 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2169 والحالات الحرجة 355 حالة.