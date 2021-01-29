"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 359006 حالات ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6368 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2169 والحالات الحرجة 355 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 359006 حالات ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6368 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2169 والحالات الحرجة 355 حالة.

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