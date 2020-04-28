البحرين.. 87 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 28 حالة

وزارة الصحة: إجمالي حالات الإصابة القائمة 1556

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد؛ ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 1556.

وأوضحت الوزارة أن 72 حالة من الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة، و15 لمخالطين، كما أعلنت تعافي 28 حالة إضافية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 1246.

وأجرت الوزارة حتى الآن 121260 فحصاً طبياً حول كورونا.