شرطة القصيم تُطيح بالمتهم بإحراق عدة مركبات

اعترف بارتكاب جرائمه مستخدماً دراجة هوائية

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخص في العقد الثالث من عمره، متهم بإحراق 14 مركبة في أوقات متأخرة من الليل في عدة أحياء جنوب مدينة بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم: اعترف المتهم بارتكاب الجرائم؛ مستخدماً دراجةً هوائية في تنقلاته ومواد سريعة الاشتعال لهذا الغرض، وتَقَرر توقيفه وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439 03:56 PM

اعترف بارتكاب جرائمه مستخدماً دراجة هوائية

شرطة القصيم تُطيح بالمتهم بإحراق عدة مركبات

صحيفة سبق الإلكترونية

القصيم

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ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخص في العقد الثالث من عمره، متهم بإحراق 14 مركبة في أوقات متأخرة من الليل في عدة أحياء جنوب مدينة بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم: اعترف المتهم بارتكاب الجرائم؛ مستخدماً دراجةً هوائية في تنقلاته ومواد سريعة الاشتعال لهذا الغرض، وتَقَرر توقيفه وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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