تركي آل الشيخ: 11.4 مليون زائر لموسم الرياض

قال: 34.7 ألف وظيفة مباشرة والدخل كسر حاجز المليار

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ؛ أمس السبت، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن مواقع موسم الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وكانت فعاليات موسم الرياض قد انطلقت الجمعة 11 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية يناير 2020.

وقال آل الشيخ؛ إن موسم الرياض وفّر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

وقالت شبكة "سكاي نيوز"، الأحد، عن موسم الرياض: يشهد نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوّار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوّع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.