محافظ الدوادمي يدشن معرضًا توعويًّا للتحذير من جريمة الابتزاز

في إطار خطة إدارة التوعية بهيئة الرياض

شاركت هيئة محافظة الدوادمي بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز، بمجمع المكان مول، بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض.

وحظي المعرض بتدشين محافظ الدوادمي زيد الحسين، ومشاركة مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة.

ووزّعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً من المتسوقين والزائرين.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.