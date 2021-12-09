برئاسة "عبدالعزيز بن سلمان" .. انعقاد الاجتماع الـ 107 لمجلس وزراء "أوابك"

تكليف تنفيذي المنظمة بالتنسيق مع المملكة لتفعيل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اليوم، اجتماعه السابع بعد المائة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بحضور أعضاء مجلس وزراء المنظمة.



وافتتح سمو الرئيس الاجتماع، مرحبًا بالوزراء، متمنيًا لهم التوفيق في تداول الموضوعات المطروحة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مؤكدًا أهمية التعاون بين الدول الأعضاء فيما يحقق أهداف المنظمة.



ورحب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأستاذ محمد عرقاب، وبمعالي وزير النفط في جمهورية العراق إحسان عبدالجبار إسماعيل، وبوزير النفط ووزير التعليم العالي في دولة الكويت الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، وبوزير النفط والغاز في دولة ليبيا المهندس محمد عون، الذين يشاركون في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة الأولى، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، كما تقدم سموه بالشكر لأعضاء المكتب التنفيذي وللأمانة العامة وللأمين العام للمنظمة على الجهود التي بذلوها على مدى عام كامل، مؤكدًا أن مثل هذه الاجتماعات تُسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، متمنيًا التوفيق والنجاح لأعمال الاجتماع.



من جانب آخر، رحب الأمين العام للمنظمة علي سبت بن سبت بالوزراء، متطلعًا إلى مواصلة دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة.



وبعد إقرار جدول الأعمال، قام المجلس بالمصادقة على محضر الاجتماع السادس بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي عُقد على مستوى المندوبين عبر تقنية الاتصال المرئي، بتاريخ 22 / 5 / 2021 م ، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022، اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن سير العمل في خطة تطوير وتفعيل نشاط المنظمة، وفي هذا الشأن عبّر المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي قامت بها الأمانة العامة في إطار تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، داعيًا إلى استمرارية جهود الأمانة العامة في هذا الجانب، واطلع على التقرير السنوي الخمسين الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2020، والنصف الأول من عام 2021، وأُحيط علمًا بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي الخمسين لتلك الشركات الذي عُقد يومي 23 - 24 /10 / 2021م، في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، التي جاء فيها الاستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها، كما اطلع المجلس على تقرير حول الجهود المبذولة لتفعيل العلاقة بين المنظمة والشركات العربية المنبثقة، والنتائج المحرزة وفق خطة العمل التي أقرها فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة والشركات العربية المنبثقة، ومن بينها الاجتماعات الموحدة بين الجانبين، والتحديات التي تواجه عمل الشركات وسبل التغلب عليها، والنتائج التي تم تحقيقها ضمن خطة العمل التي أقرها فريق العمل المشترك.



وقد ثمّن المجلس الجهود التي بذلتها الأمانة نحو تفعيل العلاقة مع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود على نحو يمكن هذه الشركات من تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله.



وتم تكليف المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول "أوابك" التنسيق مع المملكة، للعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة للإسهام في تفعيل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالإضافة إلى العمل مع الدول الأعضاء؛ لتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون كنهجٍ يُسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديًا، وإدراجه ضمن الإسهامات الوطنية لكل دولة، بصورة تتماشي مع ظروف الدول الأعضاء وأولوياتها الموافقة على استضافة دولة قطر لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، خلال الربع الأخير من عام 2023.



واطلع المجلس على تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة في المجالات التالية: الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2021، حيث تم إنجاز 9 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة، وتقرير الأمانة العامة للمنظمة.