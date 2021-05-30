أمير مكة يرأس اجتماعاً لأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير النقل

لمناقشة تطوير مداخل المدن الرئيسية بالمنطقة ومنظومة النقل بالمحافظات

‬ ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير الخدمات في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب تطوير مداخل المدن الرئيسية، على أن تعكس الهوية المعمارية لكل مدينة، كما تطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة النقل والهادفة لتطوير منظومة النقل بمحافظات المنطقة.