"العمل" تجري استطلاعاً عن تحديات عمل المرأة في القطاع الخاص

بغرض تبني السياسة الوطنية للمساواة في التشغيل والمهن بالسعودية

تعتزم الإدارة العامة للإحصاءات والدراسات العمالية بوكالة السياسات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إجراء "استبيان" لاستطلاع رأي عن تحديات عمل المرأة في القطاع الخاص وذلك بغرض تبني السياسة الوطنية للمساواة في التشغيل والمهن بالسعودية بمشاركة مع المجتمع.

وقالت "إدارة الإحصاءات": نأمل منكم استكمال الاستبيان بشكل كامل والإجابة عن الأسئلة بكل موضوعية، علماً بأن الإجابات ستتم دراستها بشكل علمي وبسرية تامة لغرض الدراسة فقط.

وشددت على ضرورة قراءة تعريف التمييز قبل الإجابة عن الأسئلة، حيث يقصد بالتمييز التفرقة في المعاملة بشكل سلبي أو تقليص الفرص المتاحة لفرد أو مجموعة على أساس الجنس أو اللون أو السن أو الديانة أو العرق أو الجنسية، مثل الامتناع عن التوظيف أو دفع راتب أقل أو الحرمان من الترقية أو الحرمان من بعض أو كل المميزات العينية للوظيفة.