أمانة عسير تغلق 3 منشآت وتحرر 33 مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 2120 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وذكر أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 33 مخالفة، وإغلاق ثلاث منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية الوقائية.

وأكد أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

أمانة عسير الإجراءات الاحترازية

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 02:05 PM

بعد تنفيذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة عسير تغلق 3 منشآت وتحرر 33 مخالفة للتدابير الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 2120 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وذكر أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 33 مخالفة، وإغلاق ثلاث منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية الوقائية.

وأكد أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

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