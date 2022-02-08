





0

بعد تنفيذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة عسير تغلق 3 منشآت وتحرر 33 مخالفة للتدابير الاحترازية

85

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 2120 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت التجارية بالمنطقة.



وذكر أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 33 مخالفة، وإغلاق ثلاث منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية الوقائية.



وأكد أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.