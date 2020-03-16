11 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله السند: تمّ شفاء 9 حالات لتصبح 114 حالة تتلقى العلاج حالياً

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت، إلى 123 حالة وتمّ شفاء 9 حالات؛ ليصبح العدد 114 حالة تتلقى العلاج حالياً.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الحالات الـ11 الجديدة المسجلة؛ هي: حالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى قطر، وكل تلك الحالات هي لكويتيين، وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر.