"الأرصاد": رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".
وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
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الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل الطائف وأضم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".
وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.