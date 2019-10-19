"الأرصاد": رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل الطائف وأضم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة

9

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 02:08 PM

الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل الطائف وأضم

"الأرصاد": رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

2 3,413

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019