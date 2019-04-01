خالد بن الوليد بن طلال وحصة الصقري يتوجان أبطال اكستريم

وقت اللياقة تنهي النسخة الثانية من البطولة بعد مشاركة 210 لاعبين

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وعضو مجلس إدارة بشركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، حصة الصقري، الفائزين في بطولة اكستريم فتنس الثانية لوقت اللياقة، التي أُقيمت في مركز التخصصي بمدينة الرياض، وذلك بحضور المدير التنفيذي للشركة أحمر أعظم، والرئيس التجاري والتخطيط الاستراتيجي عبدالله اللحيدان، ومدير العلاقات العامة علي القرني.

وحقق اللاعب براين المركز الأول في منافسات المحترفين، وحل اللاعب لانس ثانيًا، فيما جاء اللاعب عبدالرحمن السليمان في المركز الثالث.

وفي منافسات الهواة حصل علاء الكيلاني على المركز الأول، وحل اللاعب عبدالرحمن مبروك ثانيًا وحسن الحربي ثالثًا، وفي نهاية الحفل قدم الأمير خالد بن الوليد وحصة الصقري شهادات التكريم للمشاركين في تنظيم البطولة.

من جهة أخرى أكدت حصة الصقري أن البطولة تُقام في نسختها الثانية بمشاركة 210 لاعبين تم ترشيح 40 مشاركًا من الهواة ودعوة 40 من المحترفين، وأوضحت أن وقت اللياقة تسير وفق رؤية 2030 بالاهتمام في الرياضة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وقدمت الصقري الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها للقطاع الخاص، وللأمير خالد بن طلال على حضوره ومشاركته في تكريم الفائزين، ووعدت الصقري بالمزيد من المنافسات والفعاليات التي تنظمها وقت اللياقة.